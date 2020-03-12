İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Halkapınar'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı ve konferans düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Halkapınar'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı ve konferans düzenlendi.

Halkapınar Gençlik Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit Ali Daniyar İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Coşkun Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç da bir konuşma yaptı.

Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı konulu sinevizyon, oratoryo, İstiklal Marşı'nın ilk beste sunumu, kısa tiyatro ve Ersoy'un şiirleri okundu.

Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 12 Mart Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve İstiklal Marşı'nın kabulü etkinlikleri kapsamında, "Hakkın Sesi Mehmet Akif" konulu konferans düzenledi.

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Topal, ilçede öğrenim gören ortaokul 8. sınıf ve lise öğrencilerine "Hakkın Sesi Mehmet Akif" konulu konferans verdi.

Programa, Kaymakam Ömer Kıraç, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, resmi kurum amirleri, öğretmen, öğrenci, veli ve davetliler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Halkapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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