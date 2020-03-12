İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Muğla Valisi Esengül Civelek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Civelek, mesajında, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz eseri İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutlamanın onurunu, gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile yüce milletin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kararlılığını, hür yaşama iradesini, milli mücadele ruhunu en güçlü şekilde ifade ederek ölümsüzleştirdiğini vurgulayan Civelek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şairin her dizesine yüklediği vatan, millet sevgisi, birlik, beraberlik ve manevi değerleri ile İstiklal Marşımız, dün olduğu gibi bugün de milletimizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Mehmet Akif Ersoy, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi"
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
18:38 Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle WTO Bakanlar Konferansı iptal edildi
18:36 Samsun Valisi Osman Kaymak: "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok"
18:36 Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava
18:35 - Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu
18:35 Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:40:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]