İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Malatya ve Kilis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Malatya ve Kilis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı öncesi Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışını yaptı.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, 99 yıl önce bir destan yazıldığını ve bu destanın Türk milletinin varlık sebebini dünyaya haykıran İstiklal Marşı olduğunu söyledi.

Birinci İnönü Muharebesi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir milli marş yarışması düzenlediğini, Mehmet Akif'in de bu yarışmaya katıldığını hatırlatan Baruş, "Büyük Millet Meclisimiz dakikalarca ayakta alkışlayarak bu milli marşı kabul etti. İstiklal Marşı, milletimizin varlık sebebini açıklayan eşsiz mısralara sahip bir marştır. Anadolu topraklarında yaşayan tüm halkın, vatandaşlarımızın, Türk milletinin ortak sesidir." dedi.

Baruş'un konuşmasının ardından öğrencilerden oluşan koro, günün anlam ve önemiyle ilgili marşlar seslendirdi, öğrenciler oratoryo gösterisi gerçekleştirdi.

Kilis

Kilis'te Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gazi Albay Hüseyin Kılbaş'ın konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Öğrenciler "İstiklal Aşığı Mehmet Akif" isimli oyunu sahneledi.

Günün anlam ve önemine ilişkin sunumların yapıldığı programda, öğrenciler Mehmet Akif'in şiirlerini okudu.

Program İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu

Son Dakika Haberleri
19:12 FLAŞ
19:12 Karabük'te eşini silahla ağır yaralayan kişi tutuklandı
19:11 FLAŞ
19:11 FLAŞ
19:10 "Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 19:13:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]