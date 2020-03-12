İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Malatya ve Kilis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı öncesi Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışını yaptı.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, 99 yıl önce bir destan yazıldığını ve bu destanın Türk milletinin varlık sebebini dünyaya haykıran İstiklal Marşı olduğunu söyledi.

Birinci İnönü Muharebesi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir milli marş yarışması düzenlediğini, Mehmet Akif'in de bu yarışmaya katıldığını hatırlatan Baruş, "Büyük Millet Meclisimiz dakikalarca ayakta alkışlayarak bu milli marşı kabul etti. İstiklal Marşı, milletimizin varlık sebebini açıklayan eşsiz mısralara sahip bir marştır. Anadolu topraklarında yaşayan tüm halkın, vatandaşlarımızın, Türk milletinin ortak sesidir." dedi.

Baruş'un konuşmasının ardından öğrencilerden oluşan koro, günün anlam ve önemiyle ilgili marşlar seslendirdi, öğrenciler oratoryo gösterisi gerçekleştirdi.

Kilis

Kilis'te Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gazi Albay Hüseyin Kılbaş'ın konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Öğrenciler "İstiklal Aşığı Mehmet Akif" isimli oyunu sahneledi.

Günün anlam ve önemine ilişkin sunumların yapıldığı programda, öğrenciler Mehmet Akif'in şiirlerini okudu.

Program İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.