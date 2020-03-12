İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

7 saat önce

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anadolu Lisesince Rektörlük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tarih öğretmeni Meliha Çetin, yaptığı konuşmada, tarihin en karanlık günlerinde İstiklal Marşı'nın yazılarak kabul edilmesiyle Türk milletinin yeni bir uyanış yaşadığını belirtti.

Tüm devletlerin bağımsızlıklarının bir sembolü olduğunu ifade eden Çetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Türk milletinin ruhuna örülmüş bağımsızlık sembolünün İstiklal Marşı olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın milli karakteri, tarihi, imanı ve milli mücadele günlerinin heyecanını taşıdığını aktaran Çetin, "12 Mart 1921'de TBMM'de şiirle ilgili gündem maddesi görüşüldüğünde Mehmet Akif Ersoy'un şiiri okunur. Şiir alkışlarla kesilerek defalarca okunur. Ardından büyük bir çoğunlukla İstiklal Marşı kabul edilir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak oratoryo sergilendi.

Törende, Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Törene Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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