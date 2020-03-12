İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Osmaniye merkez, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen program öncesinde salon girişindeki Mehmet Akif Ersoy resim sergisi ziyarete açıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Tarih öğretmeni Mehmet Çetinkaya tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserlerini anlatan sinevizyon gösterisi ve Tacettin Dergahı isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Program kent genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.



Programa Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve kamu kurum temsilcileri ile öğrenciler katıldı.



Kadirli

Kadirli ilçesinde de Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kadirli Şubesi tarafından okullararası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma yarışması düzenlendi.

Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ilkokul öğrencileri, jüri karşısında İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyarak, en yüksek puanı almak için yarıştı.

TÜRKAV Kadirli Şube Başkanı Levent Binici, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenledikleri yarışmasına katılan öğrencilere teşekkür etti.

Yarışma sonucunda birinci Mehmet Nuri Arıoğlu İlkokulu'ndan Zehra Kocaoğlu, ikinci 100. Yıl Şehit Bekir Çavuş İlkokulu'ndan Ela Yanar, üçüncü ise Cengiz Topel İlkokulu'ndan Ömür Yaltı oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve TÜRKAV Şube Başkanı Levent Binici ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Düziçi

Karacaoğlan Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Hatice Büyükmert tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "İstiklal Marşı'nın yazılışı" isimli orta oyunu sergiledi, şiirler okundu.

Programa Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Esen, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.