İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlendi.

Yunak İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yunak Şehit Şevki Akgün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programda, öğrenciler şiirler okudu.

Öğrencilerin tiyatro ve oratoryo gösterileri beğeni toplarken, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

"İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona eren programa, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ürün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri katıldı.

Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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