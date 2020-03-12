İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi

6 saat önce

Ağrı'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi, System.String[]

Ağrı'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.


Şerife Bacı Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın Kabulünü anlatan sinevizyon gösterimi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmayla devam etti. Program 'İstiklal Marşımız' adlı şiirin okunmasının ardından 'Zulmü Alkışlayamam' adlı şiiri Şerife Bacı Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından koro halinde seslendirildi. 'Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak' aslı şiirin okunduğu anma programında öğrenciler tarafından sergilenen 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' ile ilgili piyes, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.


İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma programında sergilenen etkinliklerin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nce il genelinde çeşitli alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.


Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda düzenlenen programa, Vali Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğg. Faruk Metin, Belediye Başkan Vekili Selim Alpaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:49 Kaynak: İHA
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