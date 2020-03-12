İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Burdur ve Karamanlı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Burdur ve Karamanlı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Vali Hasan Şıldak tarafından, "Milli Mücadele, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

Sinevizyon gösterimiyle devam eden etkinlikte, Ercan Akın Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi.

Etkinliğin sonunda Vali Şıldak ve beraberindekiler anma günü dolayısıyla hazırlana resim sergisini gezdi.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç da katıldı.

Karamanlı ilçesindeki programda ise öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi. Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından bir kesit tiyatro gösterisiyle sergilendi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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