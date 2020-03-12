İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü

6 saat önce

Trabzon, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.

Trabzon, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.

Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünü kutlayarak, "Mehmet Akif Ersoy, sadece bir İstiklal Marşı şairi değil, aynı zamanda bir İslam ve iman şairiydi." dedi.

Programda, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatro gösterisi sundu, Prof. İhsan Koz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Hacısalihoğlu İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Öğrenci, il protokolü ve katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Vali İsmail Ustaoğlu, il genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Programa kamu kurum müdürleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü

Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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