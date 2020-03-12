İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle Ankara'nın ilçelerinde program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle Ankara'nın ilçelerinde program düzenlendi.

Kahramankazan'da 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu. İstiklal Marşı'nın yazılışını konu alan oratoryo seslendirildi.

Çubuk

Çubuk'ta Yunus Emre Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı, Yunus Emre Anadolu öğretmenlerinden Fatma Şenbaşlar yaptı.

İstiklal Marşı'nın önemini kaybetmediğini dile getiren Şenbaşlar, "Türk milletinin vatanını koruma azmini ve kahramanlığını anlamak için başka hiçbir metin, hiçbir kitap yazılmasa dahi İstiklal Marşı tek başına yeterli olacaktır." dedi.

Müzik Öğretmeni Kağan Altınalan'ın öğrencilerle hazırladığı "Akif İstiklal Marşı'nı Yazıyor" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İstiklal Marşı'nı güzel okuma, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Beypazarı

Beypazarı Akşemsettin Ortaokulu tarafından Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Şirin'in de aralarında bulunduğu protokol üyeleri katıldı.

Bekir Şirin, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un kişiliği, hayata bakışı konularında bir konferans verdi.

Video ve tiyatro gösterisinin yanı sıra fotoğraf sergisi de açıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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