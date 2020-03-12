İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Erzincan, Ardahan, Iğdır, Kars ve Ağrı'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlediği programda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un vatan ve millet sevgisinin öğrencilere iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın şairinin dürüstlüğüne ve kahramanlığına işaret eden Gün, "Öğrencilerimizin abide şahsiyet olan Akif'in özlemini kurduğu Asım'ın neslini hep beraber yetiştirip ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmayı hedeflemeliyiz. Unutmayalım ki Asımlar her zaman var oldu, var olmaya, milletimizin ümidi olmaya devam edecek." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un bazı şiirlerlerin okunduğu ve hayatından kesitlerin anlatıldığı programda, öğrencilerin oratoryo gösterisi büyük beğeni aldı.

Programa, Vali Yardımcısı İhsan Ayranca, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Karagöl Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yunus Emre Anadolu Lisesinin organizasyonundaki etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gökçen Toklu, yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşı, Türk milletinin Anadolu'da bir millet olarak varlığını ilelebet sürdüreceğinin, bayrağının inmeyeceğinin ve ezanın susmayacağının müjdecisiydi." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un biyografisini, Kars Fen Lisesi öğrencileri ise İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan tiyatro gösterisi sundu.

Kars Valisi Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın her mısrasında, aziz milletin bağımsızlık aşkının, sarsılmaz imanının, çelikten iradesinin ve mazlum milletlerin hürriyet nidalarının dile getirildiğini aktardı.

"Ezelden beri hür yaşamış ve bundan sonra da hür yaşayacak olan necip milletin, vatanına ve istiklaline yönelmiş olan hayasızca saldırılara boyun eğmediğini" anlatan Öksüz, "Gençlerimiz bilmelidir ki, milli ve manevi değerlerimizin muhafazası, bastığı yerleri toprak diyerek geçmemekle, vatan toprağında kefensiz yatan şehit dedelerini unutmamakla birlikte, bugün de Milli Mücadele benzeri bir var oluş mücadelesinin verildiği Barış Pınarı'nı, Zeytin Dalı'nı, Bahar Kalkanı'nı anlamakla mümkün olacaktır." diye konuştu.

Iğdır

Iğdır'da ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okumasının ardından, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Öğrencilerin oratoryo gösterisinin ardından program, hafta çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

Ağrı

Ağrı'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki program, şair Mehmet Akif Ersoy'u anlatan videonun izletilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuduğu programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili tiyatro sahnelendi. Programın sonunda öğrenciler hep birlikte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Programa Vali Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, vali yardımcıları ve öğrenciler katıldı.