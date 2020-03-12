İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Malkara ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Malkara ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Malkara İmam Hatip Anadolu Lisesince, Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Ergün, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın hangi şartlarda yazıldığını anlattı.

Ergün, "Sevgili gençler; İstiklal Marşı'nı sevmek, ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemek ülkemize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığa sahip çıkmak ise onurumuza sahip çıkmaktır. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.

Programda öğrenciler şiirler okudu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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