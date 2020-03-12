İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Sorgun Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Sorgun Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen ilk etkinlikte, 300'e yakın belediye personeli İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 12 Mart'ın, Türk milletinin dünya tarihine vurduğu son mührün özeti olduğunu söyledi.


Ekinci, "Zulme, ihanete, işgale, müstemlekeye göğsünü siper eden ceddimizin bizlere nasihatidir. Her karışı şehadetle şereflenen aziz vatanın torunlara emanet edildiği günün adıdır. 12 Mart, istiklaline aşık milletimizin hürriyet ilanı, Hakk'a kulluğunu tüm dünyaya haykırışıdır.

Bugün bize düşen, şanlı milletimizin bize miras bıraktığı kıymetleri hafızalarımızda hep diri tutmak, hatırlamak, hatırlatmaktır.

İstiklal savaşımıza ruh veren vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir 12 Mart günü daha minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda yapılan programda da Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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