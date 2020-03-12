İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Kurtalan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Kurtalan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.


Kurtalan Selahaddin Eyyübi Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda tiyatro oyunu sahnelendi, oratoryo gösterisi sunuldu, şiir dinletisi ve slayt gösterimi yapıldı.

Kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program hatıra fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

Programa, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kurtalan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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