İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Doğan, günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.

Programda, Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okudu, İstiklal Marşı oratoryosu ve İstiklal Marşı'nın yazılışını anlatan gösteri yaptı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Programa Vali Yılmaz Şimşek'in yanı sıra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.