İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Gürsoy, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine ve onun kahraman ordusuna ithafen yazdığı İstiklal Marşı'nın, milletin olduğunu ve milletine mal olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın, yüklendiği misyon bakımından gerçek bir milli mutabakat metni olduğunu ifade eden Gürsoy, şöyle konuştu:

"Başını İngiltere ve ile Fransa'nın çektiği düşman devletler topluluğu, Anadolu topraklarını sömürgeleştirmek, milletimizin burada kalmış olan topraklarını da işgal etmek istiyorlardı. Milletimizden yükselen güçlü ve kararlı itirazın sesi olmuştur. Mehmet Akif, İstiklal Marşı, işte bu cesaret ve sömürgeleşme baskısına itirazın, gür ve güçlü sesidir. Esaretin cesaretle yıkıldığı bir savaşın meşalesini yakan kıvılcım olmuştur."

Öğrencilerin sunduğu "İstiklal Marşı'nın Doğuşu ve Mehmet Akif" konulu müzikli dinletinin ardından, İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkan Vekili Ahmet Gürses ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ödüllerini verdi.

Törene, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile vatandaşlar katıldı.

Bozüyük

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anma programı yoğun ilgi gördü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, "Çalışan ve alanında başarılı olan her Türk genci hem milletine faydalı olmanın hem de Akif'in ilim ile ilgili sözlerini tutmanın gururunu yaşayacaktır." dedi.

Program, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okunan şiirler ve sahnelenen oratoryo ile devam etti.

Törene, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile diğer davetliler katıldı.