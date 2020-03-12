İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi tarafından "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" temalı program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi tarafından "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" temalı program düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Okul Müdürü Sezgin Akgün'ün günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler tarafından sunulan Mehmet Akif Ersoy konulu oratoryo ile devam etti.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı oratoryo, Kurtuluş Savaşı yılları ve sonrasında İstiklal Marşı'nın yazılışı ve kabulünü anlatılması, Mehmet Akif Ersoy'un vefatı ve öğrencilerin bayrak şiirini okuması ile sona erdi.

Programa katılan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili başarılı bir program yapan okul idarecileri ve öğrencileri kutladı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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