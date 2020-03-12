İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Daha sonra sinevizyon gösterimi yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezinde düzenlenen, Kaymakam Mehmet Uslu 'nun da katıldığı programda Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Silvan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy 'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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