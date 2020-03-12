İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin yeniden diriliş ve şahlanışının özeti olan büyük bir destan olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin onur ve gurur mücadelesinin yıldızı olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Geleceğimizin umudu olan gençlerimize ve bizlere düşen, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mirasına sahip çıkarak, Türkiye'nin sahip olduğu milli ve manevi değerleri muhafaza ederek, bu değerler üzerinden ülkemizi dünya devletleri arasında hak ettiği seviyeye çıkarmayı misyon edinmektir. Bu nedenle, dış mihraklara fırsat vermeden, aile yapımıza da sahip çıkarak, nice Mehmet Akifler ve dünya liderleri yetiştirerek, şanlı milletimizi ve ülkemizi hak ettiği konuma getirmek için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz."