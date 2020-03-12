İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

7 saat önce

Kağızman ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Kağızman ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kağızman Atatürk Ortaokulunun Kağızman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlediği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Merve Dilek, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy konulu kompozisyon, şiir ve güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanvekili Mutlu Yüce, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Cumali Arduç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın ile bazı kurum amirleri katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Kağızman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı

Son Dakika Haberleri
23:18 Beyoğlu'nda metruk binanın bir kısmı çöktü
23:18 Ejderha Fırtınası Gazze'de de can aldı
23:17 Otogarlarda tatil yoğunluğu - KASTAMONU/
23:17 Öğrenciler otogarı doldurdu
23:17 Kültür ve Turizm Bakanlığı tam sanatsal faaliyetleri erteledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:21:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]