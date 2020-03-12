İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro oyunu sergilendi.

Şiir, resim ve kompozisyon yarışması ile İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, "Merhum Akif'in 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasını, işgal günlerinin hissiyatımızda açtığı derin yaraları ve istiklalimizi kazanmak için yapılan büyük fedakarlıkları gençlerimizin hafızalarına kazıması gerekmektedir." dedi.

Kadiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir.

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları Şad olsun."

Programa, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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