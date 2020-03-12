İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle Boyabat ilçesinde program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle Boyabat ilçesinde program düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından sahnelenen ve günün anlam ve önemi vurgulanan tiyatro gösterisinin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Programa, Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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