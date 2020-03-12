İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü dolayısıyla program düzenlendi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Köloğlu, yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın önemine vurgu yaparak aziz şehitleri andı.

Program sinevizyon gösterimi, şiirlerin okunması ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Emniyet Amiri Tamer Esen, Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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