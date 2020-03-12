İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Amasya ve ilçelerinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

Taşova Atatürk Ortaokulunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Saffet Bol, yaptığı konuşmada, vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla andıklarını söyledi.

Programda öğrenciler şiirler okudu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Suluova

Suluova ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda, Suluova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Beyza Ataseven günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.



Programda, öğrenciler milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okudu, İstiklal Marşı oratoryosu ve İstiklal Marşı'nın yazılışını anlatan gösteri yaptı.

Etkinliğe, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Oğul, Belediye Başkanı Fatih Üçok, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy Öğretmenevi Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Işık İlkokulu öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programda, öğrenciler şiirler okudu. Öğrencilerin tiyatro ve oratoryo gösterileri beğeni toplarken, duygu yüklü anlar yaşandı.

Program, "İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.



Programa, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, İlçe Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdürü Sezgin Çelik, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Merzifon

Merzifon Şehit Dursun Özsaraç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Fen Lisesi'nde düzenlenen törene Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Özcan, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.