İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

23 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Araban Özel İdare Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın topluca okunmasıyla başladı.

Araban Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ertürk Erhan Er'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından devam eden program, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin okunmasıyla devam etti.

Program ilçedeki tüm okulların öğrencileri tarafından okunan İstiklal Marşı'nın videosunun izlenmesi, öğrencilerin oluşturduğu koro dinletisi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Fırat Işık, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, Araban İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçedeki okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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