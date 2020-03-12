İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Ağrı'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki program, İstiklal Marşı'nın Yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anlatan videonun izletilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okumasıyla devam eden programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili piyes sergilendi.

Anma programı, bir grup öğrencinin toplu halde İstiklal Marşı'nın tamamını okuması ve dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, vali yardımcıları ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü