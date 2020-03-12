İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan büyük Türk milletinin, bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakarlığın timsali olan İstiklal Marşı, milli birlik ve bütünlüğün mihenk taşı olduğunu kaydetti.

Milli Mücadelenin en çetin döneminde, milletin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eserin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edeceğini kaydeden Vali Gündüzöz, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal Marşı aynı zamanda, tarih boyunca bağımsız ve hür yaşamış bir milletin kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı Kurtuluş Savaşı'nda verdiği bağımsızlık mücadelesini tüm olumsuz şartlara rağmen güçlü bir irade ile kazandığını anlatan tarihi bir belge niteliğindedir. Bu vesile ile İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş savaşımızda şehit düşen tüm kahraman askerlerimiz ile 'O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."