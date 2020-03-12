İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Asya, mesajında, İstiklal Marşı'nın belirlenme süresinde yaşanan olayların Mehmet Akif Ersoy'un vatanına ne denli büyük bir aşkla bağlı olduğunun en büyük kanıtı olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın kurtuluş savaşında milletimize vermiş olduğu üstün cesaret ve birlik mesajıyla savaşın kazanılmasında büyük bir rol üstlendiğini belirten Asya, şunları aktardı:

"Günümüzde de geçmişte yaşanan zorlukları bize hatırlatarak Türkiye Cumhuriyet'inin daima bağımsız olması için bizlere güç vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını elde etmesinde, canlarını feda eden binlerce vatan evladını milli beraberlik ve birlik duygularını kalben hissederek o hisleri tüm milletine armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u minnet ve şükran duygularıyla anarken, geçmişimizi unutmadan, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu daima hatırlayarak ülkemiz için durmadan çalışmalıyız. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz, tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğu şu dönemlerde, Türk, Kürt, Laz, Çerkez demeden kenetlenmeye ve birlikteliğe daha fazla ihtiyacımız var."

Mehmet Akif Ersoy, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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