İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 11:21
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

Milli ve manevi değerlerine, davasına bağlılığıyla yaşadığı döneme damga vuran Mehmet Akif Ersoy'un, istiklal mücadelesinde verdiği vaazlarla millete umut aşıladığını aktaran Yavuz, Ersoy'un, Kurtuluş Savaşı sürecinde istiklal ve istikbal yolunda önemli katkılarda bulunduğunu bildirdi.

"Korkma" haykırışının, manevi dirilişin sembolü olarak umutları tazelediği, ülküleri perçinlediğini ve özgüveni ayağa kaldırdığına işaret eden Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelemizin tüm hızıyla, tüm ağırlığıyla, tüm zorluğuyla sürdüğü bir ortamda merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin atan nabzı, haykıran iradesi, meydan okuyan nefesi olmuştur. Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız; karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlemiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' diye dua ederken o yıllarda verilen çetin mücadeleye ve insanüstü gayrete de işaret etmiştir. Bugün hepimize düşen en büyük görev, İstiklal Marşımızın yazılmasına neden olan milli mücadele yıllarının önem ve şuuruna vararak, atalarımızın emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır."

-"İstiklal Marşımızı her okuduğumuzda milletçe kalplerimiz birlikte atmaya devam edecektir"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise mesajında TBMM tarafından 1921 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını kutlayan Büyükakın, "İstiklal Marşı, 'korkma' diye başlayan bu milleti sindirmeye, zayıf düşürmeye, tarih sahnesinden silmeye hiç kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecektir. İstiklal Marşımızı her okuduğumuzda milletçe kalplerimiz birlikte atmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz dizelerinden oluşan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM'de okunarak, alkışlar eşliğinde kabul edildiğini anımsatan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal Marşı, aziz milletimize ezelden beri hür yaşadığını, ebede kadar hür yaşayacağını, en karanlık günlerimizde bile şafağın sökmekte olduğunu, Hakk'ın vaat ettiği günlerin pek yakında doğacağını müjdelemiştir. Tam bir asır önce Yüce Meclis'te kabul edilen İstiklal Marşı; yeniden var olma çağrısı, bir milletin yeniden dirilişidir. Bu millet hala, 'korkma' sedasıyla güven tazeler, kendine gelir. Bu gökler hala, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' sesiyle yankılanır. Bu sese hepimiz kulak vermeliyiz. İstiklal Marşımızı, kelime kelime, mısra mısra adeta tefsir etmeli, manasını idrak etmeli, içselleştirmeliyiz. Milli şairimiz Mehmet Akif'in satırlarından süzülen İstiklal Marşımız, öyle masa başında yazılmış bir şiir değildir. İstiklal Harbinde vatan için, millet için cepheye koşan, şehit olan, gazi olan, analarımız, bacılarımız, dedelerimiz, kahraman askerlerimiz, İstiklal Marşı'nın kelimesi, ruhu ve anlamıdır. Akif'in hayatını, kişiliğini, mücadelesini çok iyi bilmeli, araştırmalı öğrenmeliyiz. Bu görev de onun Asım'ın nesli olarak adlandırdığı gençlerimize düşüyor. 'Allah, milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen büyük şairimizin, bu samimi duasına biz de bütün kalbimizle amin diyoruz, bu vesileyle destansı bir zaferi ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle anıyoruz."

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kocaeli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika


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