İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 12:51
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, tarihten silinmek istenen bir milletin uyanışını, esarete başkaldırışını, manevi değerler etrafında yeniden var olma mücadelesini en güzel biçimde anlatan İstiklal Marşı'nın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edeceğini belirtti.

Bu eşsiz destanın mimarı Mehmet Akif Ersoy'un iyi anlaşılması ve genç nesillere en iyi biçimde tanıtılması gerektiğini vurgulayan Ayhan, "Merhum Akif'in 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diye ettiği duayı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakarlıklar yaptığımızın en güzel ifadesi olarak Türk gençliğinin hafızasına kazıyarak, bu maneviyatı ilelebet yaşatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bilgin ise İstiklal Marşı'nın şanlı milletin, istiklal ve istikbalinden ödün vermeyişinin, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelebilme iradesinin, özgürlük ve bağımsızlık manifestosu olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın baş mimarı Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle andığını aktaran Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"En zorlu günlerde milletimize cesaret veren İstiklal Marşı'mız, en kıymetli ortak değerlerimizden biridir. Vatan ve bayrak sevgisinin timsali, bize bırakılan en değerli mirasımız olan İstiklal Marşı'na milletimiz her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz olan marşımız ilelebet muhafaza edilecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika


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