İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp mesajında, İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın en çetin döneminde Türk milletine moral ve cesaret kaynağı olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın, milletin vatan ve bayrak sevgisinden, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden varoluşunun simgesi olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı'yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur. Aziz milletimiz, kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi daima sürdürecek ve mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir.

İstiklal Marşı'mızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' temennisini yineleyerek, bu anlamlı gün vesilesiyle İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 100. yıl dönümünde başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."???????