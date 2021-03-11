İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 15:59
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşı sürerken yazıldığını ve adeta harbe yön vererek Türkiye'nin istikametini belirlediğini aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. İstiklal Marşı, Türkiye'nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, dualarıyla, ekmeğiyle, aşıyla katkı veren insanımızın en saf, en temiz duygularını yansıtır. İstiklal Marşımız, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir."

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözleriyle İstiklal mücadelesinde ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getirdiğini belirten Balta, "Milletimiz o zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı tarihe altın harflerle kazımıştır. Böyle bir metne sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. 'Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarında da yakın.' dizeleriyle geleceğe dair umudu her daim koruyan Mehmet Akif Ersoy'un, Haktan beslenen bu umudu günümüz gençliğinin de bakış açısı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenlemenin kabul edildiğini aktaran Balta, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika


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