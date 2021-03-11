İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 19:27
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş mesajında, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu, millet olarak hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir belge niteliğinde olduğunu dile getiren Arslantaş, "Bu belgenin dizelerinde barındırdığı ruh, bugün bizlere yarın da geleceğimiz olan gençlerimize en önemli emanetimizdir." ifadesini kulandı.

Arslantaş, Mehmet Akif Ersoy'un içinde damla damla biriktirdiği inanç ve coşkuyu, kahraman orduya ve millete İstiklal Marşı ile haykırdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu haykırış, bugün de milletimizin ortak duygu ve heyecanını aynı şekilde yansıtmaya devam ederek, 100 yıldır vatanımızın her bir köşesinde ve dünyanın bambaşka ülkelerinde aynı heyecanla yankılanmaya devam ediyor Başta cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

"Mehmet Akif, bu marşla milletin gücünü ve özünü gün yüzüne çıkarmıştır"

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı öncesinde Anadolu'nun uyanışında etkili konuşma ve yazılarıyla dirilişe rehber olduğunu bildirdi.

Mehmet Akif'in bu marşla milletin gücünü ve özünü gün yüzüne çıkardığına dikkati çeken Özçelik, "Birinci mecliste Burdur milletvekili seçilen Mehmet Akif Ersoy'un Burdur halkı ile birlikteliği ve beraberliği gönül, dava ve milli mücadele birlikteliğiyle başlamıştır. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Vatan Şairi Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı, yeniden şahlanışımızı anlatan eşsiz bir yapıt"

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de bağımsızlık mücadelesini destanlaştıran İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu, onurunu ve sevincini yaşadıklarını belirterek, "Türk ulusunun, yurt ve bayrak sevgisinin, özgür yaşama tutkusunun, haksızlıklara karşı duruşunun, ulusal birlik ve bütünlüğünün simgesi olan İstiklal Marşı, yeniden şahlanışımızı anlatan eşsiz bir yapıttır. Başta yüce Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, değerli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika


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