İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Türk milletinin Kurtuluş Savaşında ortaya koyduğu emsalsiz mücadelenin, devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın milletin imkansızlıklar içerisinde gösterdiği onurlu mücadelenin, vatan ve bayrak sevgisinin, inancın, azmin ve kararlılığın dizelere dökülmüş en güzel ifadesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen en önemli görev, bayrak ve vatan sevgisini daima diri tutmak, istiklal mücadelesiyle bağımsızlığını kazanmış bir millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, İstiklal Marşı'nda en güzel ifadesini bulan ortak değerlerimiz etrafında aynı azim ve şuurla geleceğimizi inşa etmek olmalıdır. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıldönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu cennet vatan uğruna canlarını seve seve veren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar da mesajında şunları kaydetti:

"Bizi birleştiren en önemli değerlerden olan İstiklal Marşı'mızın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy da milli bilinci ve milli ruhu dizelerde bizlere miras bırakan ve aynı zamanda kurtuluş mücadelemize yazdığı eşsiz sözlerle katkılar sunan değerli bir vatan şairidir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."