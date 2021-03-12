"İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı - Son Dakika

Karabük'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, "Asım ve Nesli" konulu sinevizyon gösterisi yapıldı.

Bestelenmiş Mehmet Akif Ersoy şiirlerinin okunduğu programda, İstiklal Marşı, yarışmada derece elde eden öğrenciler tarafından okundu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Fuat Gürel tarafından verildi.

Tiyatral gösteri yapılan programa, Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.