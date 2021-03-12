İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Keşan ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Belediye Meclis Üyesi Feridun Tümer ve yaklaşık 150 personel katıldı.

Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen program saygı duruşunun ardından Helvacıoğlu, Balcı, Tümer ve 150 personelin İstiklal Marşı'nı seslendirmesiyle devam etti.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, sayısız destanı tarih sayfalarına kazımış kahraman bir milletin göstermiş olduğu büyük fedakarlığın timsali olan İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin ortak sesi olduğunu söyledi.

Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak anılıp kutlanacak 2021 yılı boyunca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, seferberlik ruhu içinde İstiklal Marşı'mızın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'mızın önemini hep birlikte anlatacağız. Ben bu hislerle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birlik ruhumuzun manevi cephesini İstiklal Marşı ile taçlandıran milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını feda etmiş tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum."