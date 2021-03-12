İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

MHP İl Başkanı Serkan Tok, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tok mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin diriliş destanı olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın vatan için canını feda etmiş bir neslin geleceğe seslenişi olduğunu anlatan Tok, şunları kaydetti:

"Bu vatanın hangi badireler neticesinde kurulduğunu genç nesillere aktarıp çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. Bundan sonra da İstiklal Marşı'nda en güzel ifadesini bulan ortak değerlerimiz etrafında milletimizle beraber aynı azim ve şuurla geleceğimizi inşa etmek için çalışacağız. Ecdadımızın emaneti olan bu vatana ilelebet sahip çıkacağız. İstiklal Marşımızın kabul edilme günü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve bütün istiklal kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum."