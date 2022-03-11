İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin hürriyet meşalesi olduğunu belirtti.

Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık ruhunun özünü taşıyan, vatan sevgisinin ifadesi olan İstiklal Marşı tam 101 yıldır Türkiye'nin her köşesinde 7'den 70'e herkes tarafından gururla ve coşkuyla söylenmektedir. Her kıtasında milletimizin cesareti ve kahramanlığıyla ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşı'mız, bundan bir asır önce milletimizin duygularına, düşüncelerine ve yaşadıklarına en iyi şekilde tercüman olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle merhum Mehmet Akif Ersoy'unda dediği gibi 'Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 101. yıldönümünü kutluyor, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz."

-CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı İstiklal Marşı'nın kabulünün 101.yılını ve Mehmet Akif Ersoy'u anmanın onuru ve gururunun yaşandığını belirtti.

Geçmişini bilmeyen bir neslin milletin geleceğinde var olmayacağını ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Tarihin akışını değiştiren Kurtuluş Savaşı'mız ulusal birlik ve beraberliğimizin en üst düzeye çıktığı büyük bir kahramanlık destanıdır. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ile Kurtuluş Savaşı'mızı ölümsüzleştirmiştir. Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.

Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir."

-Saadet Parti İl Başkanı Tekin'in mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de mesajında İstiklal Marşı'nın birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık konusundaki kararlılığının tezahürü olduğu kadar birlik ve beraberliğin de sembolü olduğunu ifade eden Tekin, "Bizi biz yapan değerlerin manzumesidir. Aziz milletimiz bu değerlere her zaman sahip çıkacaktır. Bu vesileyle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101. yılında, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.