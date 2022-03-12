İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2022 09:51
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 101. yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.

İstiklal Marşı'nı her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan, karanlıkların ardından gelecek şafağı müjdeleyen ve ezelden ebede istiklal şuurumuzu anlatan muazzam bir eser olarak nitelendiren Vali Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal Marşımızı gençlerimizin çok iyi anlamasını sağlamalıyız. O milli şuurun milletimizin aynı zamanda gelecek şuuru olduğu unutmamalıdır. Onun içindir ki Akif; asımın nesli diye, özlenen ve umutla geleceğine sarılan, erdemli, ahlaklı, bilgili, vatan ve millet sevgisini kendisine dert edinen bir gençliği tasvir etmiştir. Onun içindir ki istiklal marşımızı milletimizin her bir ferdinin yanında, özellikle de gençlere emanet bırakmıştır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika


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