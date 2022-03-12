İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2022 12:30
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Baskil ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Baskil ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Vakıfbank Ortaokulunda düzenlenen programda, öğrenciler şiirler okudu, tiyatro oyunu sahneledi.

Programa, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Milli Eğitim Müdür Oktay Karayıl, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Yılmaz da yayımladığı mesajda, "İstiklal Marşımız, aziz Türk milletimizin büyük bir azimle ve fedakarlıkla vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi ve gerçek bir kahramanlık öyküsüdür. Bu mücadeleyi de dizelere döken vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Akmurat ise mesajında İstiklal Marşı'nın büyük fedakarlıklarla kazanılan istiklal mücadelesini, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlık, özgürlük tutkusunu, milli kimliğini yansıttığını belirterek, milli şair Ersoy'u ve tüm kahraman şehitleri rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika


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