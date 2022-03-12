İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Fen Lisesince Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul öğretmeni Ayşe Zuhal Güdül, yaptığı konuşmada, tarihin en karanlık günlerinde İstiklal Marşı'nın yazılarak kabul edilmesiyle Türk milletinin yeni bir uyanış yaşadığını belirtti.

Tüm devletlerin bağımsızlıklarının bir sembolü olduğunu ifade eden Güdül, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Türk milletinin ruhuna örülmüş bağımsızlık sembolünün İstiklal Marşı olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak oratoryo sergilendi.

Törende, Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Törene Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.