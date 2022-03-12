İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdürü Tolga Ersoy, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın milli birlik ve beraberlik duygusunu en iyi yansıttığını söyledi.

İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele ruhunu, bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini perçinlediğini dile getiren Ersoy, "Milletimizin ıstırabını derinden hisseden Mehmet Akif, Milli Mücadelenin ruhuna tercüman olan o büyük, eşsiz şiirini gece gündüz gözünü bir an kırpmadan Tacettin Dergahı'nın duvarlarında kaleme almıştır. Öyle bir şiir ortaya çıkarmıştır ki bu şiir, bir ulusun trajik bir anda var olup olmama noktasında ihtiyaç duyduğu sonsuz gücü ve her türlü değeri taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı okuma, kompozisyon ve şiir okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesiyle devam eden program, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" oratoryosuyla son buldu.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, il protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.