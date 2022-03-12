İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2022 15:05

Programın düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcılar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Sinevizyon gösterimi Şiir okunması Oratoryo gösterisi Vali Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması Dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ŞIRNAK - İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u...

Programın düzenlendiği salon

Salonda bulunan katılımcılar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Sinevizyon gösterimi

Şiir okunması

Oratoryo gösterisi

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması

Dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ŞIRNAK - İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki etkinlikte de günün anısına öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo seslendirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, yurdun tamamında öğrencilerin bu ruh ve şuuru ömürleri boyunca rehber edineceklerini belirtti.

"Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu destan, Milli Mücadele ruhu kadar tarihimizin de medeniyetimizin de medeniyet tarihimizde vermiş olduğumuz o mücadelelerinde bir özetidir, simgesidir, sembolüdür." ifadelerini kullanan Pehlivan, bunun çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Pehlivan, "İnşallah şanlı bayrağımız ilelebet gönderde dalgalanacağı gibi İstiklal Marşı'mız da ilelebet milletimizin her ferdi, evladı tarafından yüksek sesle okunmaya, idrak edilmeye devam edecektir." dedi.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

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Ali Hamza Pehlivan, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika


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