İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü - Son Dakika

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan mesajında, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın her bir satırında işgal altındaki ülkenin bu esaretten halkın azmi, inancı ve kararlılığı ile nasıl çıktığı ve kararlı duruşunun yer aldığını anımsattı.

Ekicioğlu da esaret ve tutsaklığı kabul etmeyen halkın bin bir fedakarlıkla yazdığı destanın İstiklal Marşı ile vücut bulduğunu hatırlatarak, "İstiklal Marşı'nda milletimizin vatanı müdafaa etme iradesi, halkımızın özgür yaşama kararı vardır. İstiklal Marşı'ndaki ruh, cephelerde yazılan destan ile mühürlenmiş, Cumhuriyet ile tamamlanmış, bu vatan topraklarında halkımızın hür yaşayacağı bütün dünyaya gösterilmiştir. Bugün de halkımız aynı duyguya, ruha ve heyecana sahiptir." ifadelerini kullandı.

Ünsal ise Mehmet Akif Ersoy'un miras bıraktığı İstiklal Marşı'nın, milletin hasletlerini, milli ve manevi değerlerini, ihtiyaç duyduğu milli mutabakatı karşılayacak bir destan olduğunu vurgulayarak, milletin, tarihin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden her zaman sahip çıkacağını kaydetti.