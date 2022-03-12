İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2022 16:32
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Siirt'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Siirt'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlatan slayt gösterisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkçe öğretmeni Murat Yıldız'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etti.

Öğrencilerin oratoryo gösterisi ve şiir eşliğinde zeybek oyunun sergilendiği program, ilk ve orta okulu öğrencileri arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Adalet Komisyon Başkanı Erhan Obut, Siirt İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika


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