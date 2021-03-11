İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü

11.03.2021 13:31
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Türk Milletinin bağımsızlık bildirisi olarak tescil edilen İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda milli marş olarak kabul edilmesinin 100. yıldönümü olduğunu anımsattı.

Bağımsızlık ruhunu özgür vatan toprakları üzerinde yaşatmak isteyen aziz milletin istiklal ve istikbali uğrunda tarih boyunca büyük bedeller ödediğini hatırlatan Baruş, şöyle devem etti:

"Bağımsızlık uğruna ezelden beri hür yaşamış milletimizin bağrından her zaman ve her koşulda mukaddesatını çiğnetmemek için kendi varlığını düşmana siper eden liderler ve fikir adamları çıkmıştır. Hayatını vatanına adayarak milletin gönlünde taht kuran bu müstesna karakterlerin hafıza ve yüreklerde bıraktıkları izler her daim taze kalacak, asla unutulmayacaktır.Türk Milleti, yetiştirdiği ve tarihte silinmez izler bırakan mümtaz şahsiyetler göz önüne alındığında, başka milletle kıyaslanamayacak derecede saygın bir millettir. Necip Milletimiz Alp Arslan Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi tarihe damga vuran devlet adamlarını Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Ak Şemseddin gibi ilim, irfan ve gönül erlerini ve daha nice büyük isimleri yetiştirmiş, bu eşsiz şahsiyetlerin miras bıraktığı değerleri tüm insanlığa armağan etmiştir."

Mehmet Akif'in vatanın, bayrağın, mukaddesatın ve özgürlüğün sözcüsü olarak milletin gönlünde taht kurduğunu aktaran Baruş, "Her daim ve her yerde fikir, şiir, vaaz ve söylemleriyle vatanın içinde bulunduğu vahim durumu haykırmış, topyekün bir mücadele için milletimizin düşmana karşı kenetlenmesine katkıda bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Mart 1921'de defalarca ayakta alkışlayarak Milli Marş olarak kabul ettiği, her mısraında milletimizin kahramanlığını ve mukaddes değerlere olan güçlü imanını, hürriyet ve bağımsızlık aşkını dile getiren eşsiz ifadelerle dolu olan İstiklal Marşı'nı "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" duası ile Türk Milletine armağan etmiştir." ifadelerin kullandı.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Malatya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü - Son Dakika


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