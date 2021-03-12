İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı Datça'da kutlandı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı Datça kültür merkezinde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene izinli olan Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın yerine Marmaris kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Pandemi kuralları uygulanarak gerçekleştirilen törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan film gösterisinin ardından İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. Muğla genelinde yapılan Mehmet Akif Ersoy'u anma çevrim içi slogan yarışmasında "Ezelden hür, ebediyen özgür" sloganıyla Muğla il birincisi olan Nuran Akan ödülünü aldı.

Tören İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy hakkında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - MUĞLA