İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü Yılında 100 sanatçıdan 100 ekslibris çalışması - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünü, 100 sanatçının devlet protokolüne verilmek üzere hazırladığı 100 eserin sergisiyle kutladı.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezinin ev sahipliği yaptığı sergide, 100 sanatçının bir yıldır yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu hazırlanan 100 eser, özel katalogda birleştirildi. İstiklal Marşı konulu kataloğun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanların da aralarında bulunduğu 100 devlet büyüğüne takdim edileceği bildirildi.

"İLK GÜNKÜ RUHU İLE 100'ÜNCÜ YILI ANISINA, ÖZGÜN BİR ESER HAZIRLADIK"

Sergi açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin anlamını ve önemini bir kez daha hatırlatmak ve tarihe not düşmek amacıyla özgün bir çalışma hazırladıklarını söyledi.

İstiklal Marşı'nın, kurtuluş mücadelesinin en çetin safhasında Türk Milletinin duygularını ifade ettiğini kaydeden Çebi, "İstiklal Marşımız, milletimizin kahramanlığının, hürriyet tutkusunun, karakterinin ve eşsiz azminin sembollerindendir. Bir asrı geride bırakan marşımızın ilk günkü ruhu ile 100'üncü yılı anısına, özgün bir eser hazırladık. Ayrıca, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da biz Küçükçekmeceliler için ayrı bir öneminin olduğunu da belirtmeliyim. Mehmet Akif, Halkalı Baytar/Ziraat Mektebi'nde hem öğrencilik hem de öğretmenlik yapmış, pek çok yazısını ve şiirini de burada kaleme almıştır. '100 Sanatçı 100 Ekslibris' projemizin gerçekleşmesinde katkı sunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ederim. Ülkemizin ortak değerlerini kalıcı eserler haline getirebilmenin bir neticesidir bu sergi. İstiklal Marşının birinci yüz yılını kutlamak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.