İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl etkinlikleri tüm yıla yayılacak - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl etkinlikleri tüm yıla yayılacak

09.03.2021 20:27

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin önemli bir kısmının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceğini ve etkinliklerin bütün yıla yayılacağını bildirdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin önemli bir kısmının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceğini ve etkinliklerin bütün yıla yayılacağını bildirdi.

Rektör Korkmaz, Lavanta Tepesi Otel'de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, İstiklal Marşı'nın 100. yıl programlarının büyük çoğunluğunun Ankara'da yapılması konusunda bir görüş oluştuğunu belirtti.

Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödüllerinin de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11 Mart Perşembe günü verileceğini bildiren Korkmaz, programa kentten ve üniversiteden salgın koşulları nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının gideceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırladıkları 100. yıl özel sergisinin açılışının da Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde olacağını bildiren Korkmaz, "10 Kıta Bir Vatan' şeklinde oluşan 100. yıl sloganına, önerileri üzerine 'İlelebet İstiklal' ibaresinin de eklendiğini aktardı.

Bundan sonra çalışmaların '10 Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal' sloganıyla yürüyeceğini belirten Korkmaz, 2022'nin mart ayına kadar İstiklal Marşı'nın 100. yılı etkinliklerinin süreceğini kaydetti.

Korkmaz tertip edilecek etkinliklere ilişkin şunları kaydetti:

"Söyleşi programlarımızı dijital platformlarla yürütüyoruz. 100. yıl hatıra pul tasarımları ile anmalık ve zarf tasarımları yapıldı. Bu tasarımlarda kullandığımız görseller üniversitemizin hocalarının emeğinden geçen bir çalışma oldu. 'Akif Okumaları' isimli seçmeli bir ders, üniversitemizde öğrencilerimize verilecek. Akif, İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı gibi yakın tarih konularında çalışmalar yapmış '100 Kişiye 100 Madalyon Takdimi' adında bir çalışmamız daha var. İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsünü dizi ve hikaye kitabı olarak hazırlıyoruz. 19 Mayıs'ta Akif'in Kurtuluş Savaşı döneminde hareket ettiği alanların bisikletçiler tarafından bir güzergah alanı olarak oluşturulması devam ediyor. Daha önce resmi olarak bestelenen 8 İstiklal Marşı bestelerinin birebir basımlarını gerçekleştirdik."

Bunların dışında da hazırlıklar olduğunu aktaran Korkmaz, "Mehmet Akif Ersoy Sanal Müzesi'nin oluşturulması, Akif Salnamesi'nin yayımlanması, 15 bin fidanın toprakla buluşturulması, ipek mendil üzerine baskılar yapılması, İstiklal ajandasının hazırlanması ve dağıtılması ile Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu gibi birçok etkinlik de yıl içinde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan ve 6 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 2021 yılının Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanacağı bildirilmişti.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl etkinlikleri tüm yıla yayılacak
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl etkinlikleri tüm yıla yayılacak
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl etkinlikleri tüm yıla yayılacak
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl etkinlikleri tüm yıla yayılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl etkinlikleri tüm yıla yayılacak - Son Dakika


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