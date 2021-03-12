İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yıldönümü Tomarza'da kutlandı - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde İstiklal Marşının Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

Tomarza Yatılı Bölge Orta Okulu tarafından hazırlanan program, okul içerisinde konferans salonunda yapıldı. 100 yıl önce İstiklal Marşının kabulüyle alakalı programa ilçe protokolüyle birlikte ilçe halkından ve öğrencilerin katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. İstiklal Marşının neşartlarda yazıldığını anlatan tiyatro gösterisinin büyük beğeni topladığı programın sonunda İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif temalı Tomarza genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini ilçe protokolü takdim etti.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt böylesine anlamlı bir günde güzel bir program hazırladıkları için okul yönetimine ve öğrencilere tebriklerini iletti. Programa; Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt başta olmak üzere kurum Amirleri ve öğrencilerin katıldı. - KAYSERİ